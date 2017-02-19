استمر الصراع رباعياً بين أولمبيك ليون وسانت إتيان وأولمبيك مرسيليا وبوردو على البطاقة الوحيدة المخصصة للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأحد بعد المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

على ملعبه، أفلت أولمبيك ليون من الهزيمة أمام ضيفه ديجون الوافد الجديد إلى النخبة، وحقق فوزاً متأخراً في غاية الصعوبة 4-2 معززاً موقعه في المركز الرابع برصيد 43 نقطة.



تقدّم ليون بفارق 4 نقاط على سانت إتيان الذي عاد من ملعب "لاموسون" خاسراً 1-2 أمام مضيفه مونبلييه، صاحب لقب وحيد في البطولة عام 2012، بعد أن تقدّم في وقت مبكر عن طريق كيفن مونيه باكيه (12).



وعلى ملعب "جاك شابان دلماس"، حقق بوردو فوزاً صريحاً على ضيفه غانغان 3-0 وبات يتخلف بفارق الأهداف عن سانت إتيان وأولمبيك مرسيليا الذي فاز السبت على رين 2-صفر.



ويدين بوردو بفوزه إلى الدولي الغيني فرانسوا كامانو (13) ونيكولا بالوا (43) اللذين سجلّا الهدفين الأوّلين وضمنا له الفوز تقريباً من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، ازدادت متاعب غانغان بطرد مدافعه البرتغالي الأصل جوناثان مارتينيز بيريرا بالبطاقة الصفراء الثانية (59)، ليتمكّن بعدها صاحب الأرض من إضافة الهدف الثالث عبر غايتان لابورد (71).



ويشارك بطل الدوري الفرنسي ووصيفه في دوري أبطال أوروبا مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثالث الأدوار التمهيدية للمسابقة، في حين يشارك الرابع في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".