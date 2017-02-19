استمر الكر والفر بين روما ونابولي مع استمرار الصراع بينهما على الوصافة بعد فوز الأول على ضيفه تورينو 4-1، والثاني على مضيفه كييفو 3-1 يوم الأحد لحساب المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وانتزع نابولي المركز الثاني لساعات قليلة بعدما رفع رصيده إلى 54 نقطة قبل أن يستعيده روما برصيد 56 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الخمسة السابقة الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز عريض على ضيفه باليرمو 4-1.



على الملعب الأولمبي في العاصمة وأمام 31 ألف متفرج، افتتح روما التسجيل في وقت مبكر عندما أطلق هدّافه البوسني قذيفة لا ترد (10) مسجلاً هدفه التاسع عشر فتساوى مع الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس في صدارة ترتيب الهدافين.



وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعدما تلاعب بالدفاع الخصم داخل المنطقة وأنهى الكرة في أسفل الزاوية اليسرى (17).



وفي الشوط الثاني، تابع الأرجنتيني لياندرو باريديس في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية (65).



وفي الدقائق الأخيرة، قلّص الأرجنتيني مكسيميليانو لوبيز مستفيداً من تمريرة دافيدي تساباكوستا (85).



لكنّ البلجيكي راديا ناينغولان أعاده إلى سابق عهده مسجلاً الهدف الرابع بعد تمريرة من القائد المخضرم فرانشيسكو توتي (90+1).



وفي المباراة الثانية، سجّل الدولي لورنتسو إينسينييه الهدف الاول بعدما تابع بنجاح كرة وصلته داخل المنطقة من الالباني السيد يوساي (31).



ولم يتأخر الضيف في تعزيز تقدّمه بواسطة قائده السلوفاكي ماريك هامسيك الذي استثمر كرة وصلته من البرازيلي ألان ماركيش لوريرو (38).



وفي الشوط الثاني، قضى نابولي على الأمل الأخير لمضيفه بالتعويض حين سجّل البولندي بيوتر زيلينسكي الهدف الثالث من مسافة قريبة إثر تمريرة من إينسينييه (58).



وقلّص ريكاردو ميجيوريني الفارق مستفيداً من تمريرة الهولندي جوناثان دي غوزمان (72).

