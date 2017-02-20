وصل مانشستر يونايتد إلى الدور ربع النهائي من كأس إنكلترا بعدما قلب تأخره أمام مضيفه بلاكبيرن (درجة أولى) إلى فوز 2-1 في الدور الخامس من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم.

وافتتح غراهام التسجيل لبلاكبيرن مع الدقيقة السابعة عشرة مستفيداً من هفوة في دفاع مانشستر يونايتد الذي غاب عنه معظم أساسيه، قبل أن يعدل الواعد راشفورد النتيجة (27) ويريح مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو قبل الدخول إلى غرفة الملابس.



وفي الشوط الثاني زجّ مورينيو بورقتيه الرابحتين الفرنسي بول بوغبا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (62)حيث وضع الأول كرة سهلة طويلة أمام الثاني الذي ترجمها في مرمى الحارس ستيل بحرفنة مع الدقيقة الخامسة والسبعين.



وتسلل أحد المشجعين إلى أرض الملعب عند احتفال إبراهيموفيتش مع زملائه بالهدف واحتضن المشجع إبرا وانسحب بهدوء بعد أن تفطن له رجال الأمن.



و يلعب ساتون مع أرسنال الإثنين.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد.



وسوف تقام المباريات الأربع في الدور ربع النهائي، خلال الفترة ما بين 10 و 13 أذار المقبل، وستكون المباراة على ملعب الفريق الذي يظهر أولا، مما يعني أن مانشستر يونايتد سيرحل لمواجهة تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج، وفي حال التعادل، تتم إعادة المباراة على ملعب الفريق الخصم.