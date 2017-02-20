أصدرت المحكمة العليا في الكويت، يوم الأحد، حكما بسجن مسؤول سابق في بلدية العاصمة لمدة 10 سنوات بتهمة الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب) إن المحكمة أدانت المسؤول السابق، الذي لم يكشف هويته، بتهمة "دعوة آخرين للالتحاق بالتنظيم"، وأمرت بتغريمه مبلغ 30 ألف دولار ضمن حكم نهائي "لا يمكن استئنافه".

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وكانت محاكم الكويت أصدرت سابقاً أحكاما بالسجن لفترات مختلفة بحق أعضاء في التنظيم وممولين له ومتعاطفين معه.

وأعلنت السلطات الكويتية في تموز من عام 2016 تفكيك ثلاث خلايا للتنظيم خططت لهجمات بينها تفجير مسجد وهجوم على موقع تابع لوزارة الداخلية الكويتية.

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