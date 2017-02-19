سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم الاحد, جراء تفجير سيارة مفخخة بالقرب من تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية مقديشو.

ونقلت وكالات انباء عن مصادر امنية ان "التفجير استهدف تقاطعا في مقاطعة مادينا جنوبي مقديشو، حيث يوجد جنود ومدنيون وتجار أثناء وقوع التفجير".

وتضاربت حصيلة الضحايا جراء التفجير, حيث اعلن رئيس بلدية واداجير في العاصمة مقديشو أحمد عبد الله ان الحصيلة بلغت 18 قتيلا و25 مصابا, فيما اعلن المسؤول الامني محمد جيليبي ان عدد القتلى وصل الى 14 والجرحى الى 30, في وقت اشار مسؤول اخر الى ان حصيلة الضحايا بلغت 35 قتيلا و40 مصاب.

ولم تعلن حتى الان أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير.

ويعتبر هذا التفجير هو الأول في مقديشو منذ انتخاب الرئيس محمد عبدالله محمد والملقب بفارماجو، رغم تفجيرات نجمت عن قذائف هاون تخللت عملية انتقال السلطة الأسبوع الماضي، تبنتها حركة الشباب.