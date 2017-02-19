سجلت "آبل" براءة اختراع جديدة، لمستشعر بصمة رقمي مدمج كجزء من الشاشة، وليس مستقلاً، وقد توقع مراقبون أن يتم اطلاق هذه التقنية مع iPhone 8.

وبحسب theverge، فإن "آبل" حصلت على حقوق الملكية الفكرية بتقنية لشاشة تنبعث منها الأشعة تحت الحمراء، مع أجهزة استشعار RGB ثنائية، تقدم ميزة إستشعار فائق الدقة والحساسية ليدعم قراءة البصمة.

ومنذ إطلاق أولى هواتف "آيفون" كانت أي مهمة يودّ المستخدم القيام بها لا تتم إلا باستخدام زر الرئيسية، ومن دونه فإن الهاتف لا قيمة لاستخدامه عمليًّا.

وإستحوذت "آبل" على شركة LuxVue مؤخراً، وهي إحدى الشركات الرائدة التي عرفت بتطوير تقنية micro-LED، حيث حصلت "آبل" وفقاً لهذا الإستحواذ على الملكية الفكرية الخاصة بالشركة، والتي تشمل تقنية صناعة الشاشات المرنة.