أطلقت "فيسبوك" تحديثاً جديداً لتطبيقها، يتيح ميزة تشغيل صوت مقاطع الفيديو تلقائياً.

ووفقاً لـ theverge، فإن "الميزة الجديدة تدعم المستخدم بصوتيات في كل مقطع فيديو جديد يتم مشاركته، مع دعم التحكم في مستوى الصوتيات، شرط أن يتم تنشيط الخاصية من قبل المستخدم".

وأكدت الشركة، أن الميزة الجديدة تدعم صوت الفيديو دون أن تتعارض مع إعدادات الصوتيات على الهاتف، وهو السبب لإضافة ميزة تشغيل الصوتيات بشكل إفتراضي كبديل لحجب الصوتيات بشكل تام.

ويمكن للمستخدم ضبط الهاتف على وضع الإهتزاز لتفادي ظهور الصوتيات في الإجتماعات على سبيل المثال.

وبهذه الميزة، تستغني "فيسبوك" عن واحدة من الميزات التي قدمت في شهر آب العام الماضي لحجب الصوتيات في الفيديو.

ولن تتعارض الميزة الجديدة مع تشغيل موسيقى Apple Music، أو Spotify أو أي مصدر أخر للصوتيات في الهاتف.