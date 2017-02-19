كشفت تسريبات جديدة، عن نية الشركة الفنلندية HMD Global التي تمتلك حق إستخدام العلامة التجارية "نوكيا"، اعادة اطلاق الهاتف المعروف "نوكيا 3310" مجدداً، مع هواتف "نوكيا 3" و"نوكيا 5".

وبحسب thenextweb، فإن "نوكيا" تستعد للكشف عن تلك الهواتف في مؤتمر برشلونة القادم نهاية الشهر الجاري، وهي إصدارات مميزة بنظام تشغيل "أندوريد 7.0" عدا الإصدار الجديد من هاتف 3310، الذي لن يكون ذكياً بل سيكون نسخة أحدث من الهاتف السابق المعروف بقوته وعمر بطاريته الكبير وسيكون سعره 59 يورو فقط.

ويأتي هاتف Nokia 5 بشاشة قياسها 5.2 بوصة بدقة 720p ومعالج Snapdragon 430 وهو ذات معالج هاتف Nokia 6 ورامات بحجم 2 غيغابايت وكاميرا خلفية بدقة 12 ميغا بيكسل وسيعمل بنظام "أندرويد 7.0 نوغا"، وسعره 199 يورو أي أقل 500 يورو من هاتف Nokia 6.

أما هاتف Nokia 3، فلم تكشف التسريبات عن مواصفاته ولكن سعره سيكون 149 يورو، ويعمل بنظام "أندرويد 7.0 نوغا" أيضاً.