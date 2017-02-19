أعلنت شركة Niantic عن تطويرها الجيل الثاني من لعبة Pokemon GOلاطلاقها خلال الأسبوع الجاري.

ووفقاً لـ phonearena، فإن الجيل الجديد سيضم 80 بوكيمون جديد من الجيل الذهبي والفضي، وبوكيمون مميز بإختلافات محددة، بينما من المتوقع أن يحصل الجيل الأول من البوكيمون على الكثير من التطوير، مع مميزات جديدة لإكتشاف وتتبع البوكيمون إلى جانب صيده.

ويتميز البوكيمون في الجيل الجديد من اللعبة، بإستجابات مختلفة وسلوكيات جديدة، بينما لم تكشف الشركة عنها بشكل محدد، في حين من المقرر أن يتم تعديل واجهة المستخدم في تحديثPokemon GO، مع أدوات جديدة لدعم اللاعب في اختيار كرات Poke دون الحاجة إلى فتح قوائم إضافية.

وتضم الأدوات الجديدة للعبة، أثنتان من الثمرات التي تتيح لشخصية البوكيمون أن تكون بحركة أبطأ لتجربة صيد سلسة، كما تأتي الأدوات الثانية لدعم المستخدم بجوائز إضافية عند صيد البوكيمون بنجاح.

ومن المتوقع أيضاً، أن تأتي النسخة الجديدة مع اختيارات في أزياء جديدة من القبعات، والقمصان وما إلى ذلك.