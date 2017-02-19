حقق الجيش العراقي, يوم الاحد, تقدما باتجاه غرب مدينة الموصل, حيث بسط سيطرته على قرى ومحطة كهرباء, عقب اطلاق عملية عسكرية جديدة لطرد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالات انباء عن مصادر عسكرية عراقية انه "تم استعادة محطة كهرباء وثلاث قرى بعد ساعات من انطلاق عملية تحرير الجانب الغربي للموصل".

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وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, في وقت سابق من اليوم, إنه تم الاعلان رسميا عن بدء العملية البرية في غرب الموصل.

ودعا العبادي القوات العراقية إلى "الاهتمام بكرامة الإنسان واحترام حقوق الإنسان خلال المعركة".

وكانت وزارة الدفاع العراقية قالت, يوم السبت, إن طائرات عراقية أسقطت ملايين المنشورات على غرب الموصل لتحذير السكان من أن معركة طرد مقاتلي داعش على وشك أن تبدأ.

ويشار الى أن "داعش" محاصر في غرب الموصل مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني بعد أن طوقت قوات مدعومة من الولايات المتحدة المدينة من الشرق في المرحلة الأولى من هجوم اختتمت الشهر الماضي.

ويسيطر "داعش" على الموصل، ثانية كبريات مدن العراق، منذ صيف عام 2014.

وبدأت عملية طرد "داعش" من الموصل, في شهر تشرين الأول الماضي, غير أن القوات العراقية لم تنجح في استعادة الشطر الشرقي من المدينة سوى الشهر الماضي بعد معارك مع مسلحي التنظيم.