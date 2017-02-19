اتهم وزير خارجية إيران جواد ظريف, يوم الأحد, تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) و "جبهة النصرة" باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا, مشدداَ على انه" لايمكن التغاضي" عن ذلك.

ونقلت وكالات انباء عن ظريف قوله, في مؤتمر ميونيخ للأمن, إنه "لا يمكن التغاضي عن استخدام الأسلحة الكيماوية .. للأسف فإن الجماعتين الإرهابيتين النصرة وداعش ما زالتا تملكان أسلحة كيماوية".

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وجاء ذلك عقب أيام على اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش", في تقرير لها, قوات النظام السوري بشن هجمات بالأسلحة الكيماوية على مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة بحلب, خلال معارك لانتزاع المدينة أواخر العام الماضي, الأمر الذي أسفر عن وقوع ضحايا.

ووجه النظام السوري اتهامات مرارا لتنظيمات إرهابية في البلاد باستخدام أسلحة كيماوية، مقابل اتهامات من المعارضة السورية للنظام باستخدام غاز الكلور في هجماته على مناطق المعارضة.

وكان مجلس الأمن الدولي أمر, في وقت سابق, بتشكيل لجنة للتحقيق، مكونة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتحديد الأفراد والمنظمات المسؤولين عن هجمات كيميائية، تكررت أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في سوريا.