أعلن رئيس فرع جامعة دمشق بمحافظة درعا محمد الصبح تأجيل الامتحانات المقررة اليوم وغدا الاثنين إلى موعد يتم تحديده لاحقا, بسبب استهداف المدينة بالقذائف.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن الصبح قوله ان تأجيل الامتحانات جاء حرصا على حياة الطلاب جراء استمرار إطلاق القذائف على مباني فرع الجامعة والمنشآت التعليمية والأحياء السكنية في مدينة درعا ".

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وأشار الصبح الى ان “الامتحانات التي تم تأجيلها من الاسبوع الماضي ستستأنف بعد غد الثلاثاء إذا سمحت الظروف بذلك”.

وجاء ذلك في وقت تم استهداف حي السحاري بمدينة درعا بالقذائف, مما ادى الى مقتل طفل.

ويضم فرع درعا كليات للآداب والحقوق والطب البيطري والتربية والاقتصاد والعلوم ويبلغ عدد المسجلين نحو 15 الف طالب وطالبة.