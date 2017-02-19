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انخفاض أسعار الفروج وثبات أسعار البيض
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.


 

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار سجلت انخفاضا بالمجمل, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت استقرارا.

وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي".

سيريانيوز
2017-02-19 15:26:51
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