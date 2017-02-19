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انخفاض أسعار الفروج وثبات أسعار البيض
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والبيض.
وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج
مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار سجلت انخفاضا بالمجمل, مقارنة
بالنشرة السابقة.
كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت
استقرارا.
وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي
البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى
"الدعم الحكومي".
سيريانيوز
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2017-02-19 15:26:51
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