انخفاض أسعار الفروج وثبات أسعار البيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والتي تبين ان الاسعار سجلت انخفاضا بالمجمل, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت استقرارا. وكانت المؤسسة العامة للدواجن كشفت , في وقت سابق أن سعر مادتي البيض والفروج انخفض ما بين 10 إلى 15% خلال الفترة الماضية، مرجعة سبب ذلك إلى "الدعم الحكومي". سيريانيوز

2017-02-19 15:26:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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