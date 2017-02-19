مقتل طفل بسقوط قذائف على حي السحاري بدرعا

سقط ضحايا, يوم الاحد, جراء سقوط قذائف على أحياء العدوي والتجارة في دمشق و السحاري بدرعا.

وقالت مصادر مؤيدة, في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, إن امرأة قتلت وجرح أشخاص آخرون جراء سقوط أربع قذائف هاون على منطقتي العدوي والتجارة شرق العاصمة, إضافة الى حدوث أضرار مادية.

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وكانت العاصمة دمشق شهدت مؤخرا هدوءا نسبيا من استهدافها بالقذائف, وذلك بعد أن شهدت أحياء عدة منها سابقا سقوط قذائف هاون وصواريخ وانفجارات بعضها بسيارات مفخخة، ما تسبب في مقتل وجرح العديد من المدنيين، إضافة للأضرار مادية.

وفي سياق متصل أضافت المصادر إن قذيفة هاون سقطت على ضاحية الأسد في ريف دمشق.

وكان شخصاً لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين, يوم الاثنين الماضي, جراء سقوط قذيفة قرب سجن عدرا بريف دمشق.

من جانبها قالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن طفلا قتل نتيجة سقوط قذائف على حي السحاري في مدينة درعا.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، يوم الجمعة، جراء استهداف حي الكاشف شرق درعا بقذيفة صاروخية.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

وأتى ذلك مع دخول اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و النصرة", اسبوعه الثامن, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.