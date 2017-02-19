لوح رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدري جميل, يوم السبت, بالانسحاب من مفاوضات السلام السورية المزمع عقدها في جنيف الخميس المقبل, معتبراَ أن هذه المحادثات "لن تنجح".

وارجع جميل, في حوار مع قناة RT, سبب عدم نجاح مفاوضات جنيف المقبلة إلى "تركيبة وفد المعارضة"، التي طرحها دي ميستورا، قائلا "اعتراضنا هذا لا يعني رفضنا لجنيف".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وهدد جميل بالتغيب عن المفاوضات, متهماَ دي ميستورا "بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف"، كما اتهم وفد الرياض المعارض "بالخروج عن مضمون القرار".

وكان دي ميستورا طالب, في وقت سابق, المعارضة السورية بتشكيل وفدها الموحد مهدداً بقيامه بتشكيل هذا الوفد بنفسه مالم تقم المعارضة بذلك, في حين رفضت "هيئة التفاوض" ذلك, مشيرة الى ان هذا ليس من اختصاصه.

وقامت "الهيئة العليا للمفاوضات"، في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 10 و11 شباط في الرياض, بتشكيل وفد جديد يتكون نصف أعضائه من ممثلين عن القوى العسكرية، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في الهيئة العليا للمفاوضات.

كما تضم قائمة الوفد أعضاء في منصتي القاهرة وموسكو، فيما تم انتخاب نصر الحريري رئيسا للوفد المفاوض، وأليس مفرج نائبة للرئيس، ومحمد صبرا كبيرا للمفاوضين.

واضاف جميل أن "شرط منصة موسكو، الوحيد للعدول عن هذا القرار هو الالتزام بقرار مجلس الأمن"، مشيرا إلى أنهم "سيلجؤون إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرعاة الدوليين وعلى رأسهم موسكو وواشنطن للتدخل لإصلاح هذا المسار".

وشدد جميل على "أهمية نجاح المفاوضات"، معربا عن "مخاوفه من أن يغلق الطريق أمام الحل السياسي ما سيتسبب باستمرار نزيف الدم السوري".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد, في وقت سابق, على أهمية أن يشمل وفد المعارضة كلا من "منصة موسكو" و"منصة القاهرة" و"أستانا" ومعارضة الرياض وحميميم وكذلك الأكراد, وسبق له ان دي ميستورا بتشكيل وفد من المعارضة السورية للمشاركة في اللقاء.

وتعقد المفاوضات المرتقبة بين النظام والمعارضة برعاية اممية في جنيف 23 الجاري, حيث تشدد المعارضة على أن الملف الانساني، وضمنه قضية المعتقلين، شرطا أساسيا لاحراز تقدم في أي مفاوضات.