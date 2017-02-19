أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداَ, يوم السبت, عن عزمه إقامة "مناطق آمنة" بسوريا, بتمويل من دول الخليج, لمنع تدفق اللاجئين على الغرب.

ونقلت وكالات أنباء عن ترامب قوله, في كلمة ألقاها في حشد من المواطنين في ولاية فلوردا, "ما أريد فعله، هو إقامة مناطق آمنة في سوريا وغيرها بما يتيح للسكان البقاء في بلادهم والعيش فيها بأمان".

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وعن الهدف الرئيسي من وراء تطبيق الخطة, أشار ترامب الى "تفادي استقبال أعداد هائلة من اللاجئين تقدر بعشرات الآلاف ممن لا نعرف عنهم شيئا".

وكان ترامب اكد, مؤخرا, أنه سيقيم "مناطق آمنة" في سوريا لحماية الأشخاص الفارين من العنف هناك, الامر الذي ايدته تركيا, فيما دعت موسكو ترامب الى دراسة عواقب قراره هذا, في حين اعتبر النظام السوري ان اي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين دون تنسيق مع دمشق هو "عمل غير آمن" ويشكل انتهاكا للسيادة السورية.

يشار إلى أن توجه ترامب بشأن المناطق الامنة، مغايراً لموقف سابقه باراك اوباما, والذي اعتبر ان إقامة "منطقة عازلة" في سوريا مسألة صعبة من الناحية "التطبيقية" من دون التزام عسكري كبير.