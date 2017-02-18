جاميرو يقود أتلتيكو مدريد لفوز كاسح على سبورتنج خيخون بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

خلال 5 دقائق فقط وقع المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو على هاتريك مع فريقه أتلتيكو مدريد في شباك سبورتينغ خيخون ليقودi للفوز (4-1) السبت في المرحلة 23 من الدوري الإسباني .

ودخل غاميرو بدلاً من فيرناندو توريس في الدقيقة 62 وسجل أهدافه الثلاثة في الدقائق (80، 81، 85).



وبات غاميرو أول لاعب احتياطي يسجل هاتريك في تاريخ أتلتيكو مدريد، ورابع بديل في تاريخ الليغا يحرز الثلاثية.



وأصبح هاتريك غاميرو (الذي سجله في 4:43 دقائق)، ثاني أسرع هاتريك بتاريخ الليغا بعد هاتريك بيبيتو لصالح ديبوريتفو لاكورونيا في مرمى الباسيتي عام 1995.



وكان البلجيكي يانيك كاراسكو افتتح التسجيل لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني في الدقيقة 46، وعادل لخيخون سيرخيو الفاريز دياز في الدقيقة 49.



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع مقابل 16 نقطة لخيخون في المركز 18. سيريانيوز 2017-02-18 20:51:53 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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