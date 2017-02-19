نيس يهزم لوريان وينتزع وصافة الدوري الفرنسي من حامل اللقب باريس سان جيرمان اخبار الرياضة شارك

صعد نيس مؤقتاً إلى الوصافة بفوزه على مضيفه لوريان 1-0 يوم السبت لحساب المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويدين نيس بالفضل في الهدف الوحيد للاعبه ويلان سيبريان (15).



ويملك نيس حتى الآن 56 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، الذي ييستضيف غداً تولوز، وسيكون مرشحاً لانتزاع الفوز ومعها الوصافة، إلاّ في حال حدوث مفاجأة غير متوقعة.



وطرد الحكم، المهاجم المشاكس الإيطالي ماريو بالوتيلي بعد تبادله كلمات عنيفة معه في الدقيقة 68 إثر لعبة مشتركة خشنة بين الإيطالي ومدافع من لوريان.



وهي المرة الثانية التي يطرد فيها بالوتيلي هذا الموسم بعد الأولى في المباراة ضد بوردو (صفر-صفر) في نهاية كانون الأول.



من جهته، اقترب أولمبيك مرسيليا السادس حالياً من كوكبة المقدمة عقب نجاحه في تجاوز رين بثنائية نظيفة.



وخاض مرسيليا المباراة في غياب هدافه بافيتمبي غوميس الذي سيبتعد عن الملاعب لحوالي ستة أسابيع بداعي الإصابة بتمزق في ركبته.



وسجّل غوميس هذا الموسم 16 هدفاً ويحتل المركز الثالث في ترتيب أفضل الهدّافين بالتساوي مع مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكاو.



بهذا الفوز أضحى فريق الجنوب سادساً برصيد 39 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف مؤقتاً عن سانت إتيان الخامس والذي يلعب على أرض مونبيلييه، في حين بقي رين عاشراً برصيد 33 نقطة.



وتنتظر مرسيليا مباراة صعبة الأسبوع المقبل حيث يخوض مواجهة الكلاسيكو ضد باريس سان جيرمان.



وفي باقي المبارايات، سقط كان أمام ضيفه ليل بهدف سجّله أنور الغازي في الدقيقة 70 من المباراة التي أكملها الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 بعد طرد المالي أداما سوماورو. سيريانيوز 2017-02-19 01:07:39 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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