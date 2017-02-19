أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب من هزيمته الثانية هذا الموسم في البوندسليغا، وذلك بإدراكه التعادل 1-1 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع السبت في المرحلة الحادية.

ولم تكن البداية موفقة للنادي البافاري، القادم من فوز كاسح في دوري أبطال أوروبا على أرسنال الإنكليزي (5-1)، إذ وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 21 بهدف للبوسني وداد ايبيسيفيتش بعدما وصلته الكرة من مارفن بلاتنهارت اثر ركلة حرة.



وحاول فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي العودة إلى اللقاء وحصل على عدد من الفرص عبر الاسباني خوان برنات وتوماس مولر والهولندي أريين روبن، إلا أن النتيجة بقيت على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول بل إن ممثل العاصمة أضاف هدفاً ثانياً عبر إيبيسيفيتش ألغاه الحكم بداعي التسلل.



ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني رغم دخول ليفاندوفسكي بدلاً من التشيلي أرتورو فيدال والإسباني تشابي ألونسو على حساب جوشوا كيميش (61) ثم الفرنسي كينغزلي كومان بدلاً من برنات (77)، إذ عرف هرتا برلين كيف يتعامل مع الضغط حتى الوقت بدل الضائع قبل أن تهتز شباكه اثر تسديدة من روبن صدها المدافع على خط المرمى إلا أن الكرة سقطت أمام مهاجم بوروسيا دورتموند السابق فتابعها في الشباك (6+90).



واستعاد بوروسيا دورتموند توازنه ووضع خلفه خسارته في المرحلة السابقة أمام دارمشتات (1-2) ثم في منتصف الأسبوع على أرض بنفيكا البرتغالي (صفر-1) في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف سجلها الهولندي جيفري بروما (20 خطأ في مرمى فريقه) والبولندي لوكاس بيشيك (48) والفرنسي عثمان دمبيلي (59).



ورفع فريق المدرب توماس توخيل رصيده إلى 37 نقطة وصعد من المركز الرابع إلى الثالث على حساب آينتراخت فرانكفورت الذي مني بهزيمته الثانية على التوالي وجاءت على يد ضيفه إنغولشتات بهدفين سجلهما الفرنسي رومان بريجوري (26) وباسكال غروس (69 من ركلة جزاء).



كما استفاد هوفنهايم من خسارة آينتراخت فرانكفورت ليصعد إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف دورتموند بعد فوزه على ضيفه دارمشتات بهدفين سجلهما الكرواتي أندري كراماريتش (64 و3+90 من ركلة جزاء).



وحقق فيردر بريمن المهدد بالهبوط فوزاً مصيرياً على مضيفه ماينتس بهدفين سجلهما سيرج غانبري (16) والدنماركي توماس ديلاني (23).



وفرط هامبورغ بنقطتين ثمينتين لصراعه من أجل تجنب الهبوط بتعادله مع ضيفه فرايبورغ 2-2، ورفع هامبورغ الذي أضاع له هانت ركلة جزاء (88) رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق نقطة أمام المركز السادس عشر الذي يخوض صاحبه ملحق فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.



أما فرايبورغ فرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع.