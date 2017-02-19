أكد ريال مدريد تفوقه في معقله على إسبانيول بالفوز عليه 2-صفر بمساهمة من العائد الويلزي غاريث بايل السبت في المرحلة 23 من الدوري الإسباني.

وحقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على إسبانيول 2-صفر في مباراة شهدت عودة موفقة للويلزي غاريث بايل بعد غياب طويل بتسجيله الهدف الثاني للنادي الملكي.



وحافظ ريال الذي يملك مباراتين مؤجلتين، على سجله الخالي من الهزائم أمام منافسه الكاتالوني في "سانتياغو برنابيو" لأكثر من 20 عاماً وتحديداً منذ أن خسر أمامه 1-2 عام 1996، كما حقق فوزه العاشر توالياً على إسبانيول في مسابقتي الدوري والكأس.



وافتتح ريال الذي قطع شوطاً هاماً نحو الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها بفوزه في منتصف الأسبوع على ضيفه نابولي الإيطالي في مدريد 3-1 في ذهاب ثمن النهائي، التسجيل عبر ألفارو موراتا الذي وضعه في المقدمة بعد 33 دقيقة بكرة رأسية إثر عرضية من إيسكو، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً هذا الموسم في جميع المسابقات.



وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 83 عندما نجح بايل، الذي دخل في الدقائق العشرين الأخيرة بدلاً من موراتا، في تأكيد فوز النادي الملكي بهدف ثان إثر تمريرة أخرى من إيسكو، محققاً عودة موفقة إلى الملاعب بعد غياب إثر عملية جراحية خضع لها في كاحل قدمه اليمنى بعد إصابة تعرض لها ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (2-1) في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أورويا.



وتعقدت فرص ديبورتيفو لا كورونيا في الهروب من المراكز المتأخرة بخسارته من ضيفه ألافيس بهدف مانو غارسيا من ركلة جزاء (68)، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتاً.