سقط قتلى وجرحى يوم السبت، في قصف استهدف حي الوعر بحمص.

وذكرت مصادر معارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثلاثة أشخاص قتلوا بينهم طفلين، واصيب 12 آخرين، في قصف نفذه الطيران الحربي على حي الوعر بحمص.

وأضافت المصادر أن القوات النظامية استهدفت الحي بعدة قذائف هاون، كما شن الطيران الحربي هجوما بالصواريخ الفراغية.

ويتعرض حي الوعر في حمص لقصف ، خلف عدد من الضحايا والجرحى فيما يعاني الحي من شح في المواد الغذائية والطبية والمحروقات، بسبب فرض حصار مستمر عليه من قبل قوات النظامي.

من جانبها، تحدثت مصادر مؤيدة، عن نقل أربع أشخاص إلى المشفى العسكري في حمص، بعد استهدافهم من قبل قناصة المسلحين في حي الوعر.

ويعتبر حي الوعر أخر معاقل مقاتلي المعارضة في مدينة حمص, ولم يتمكن الجيش النظامي من السيطرة عليه رغم الحصار والقصف الشبه اليومي.

وبدات مؤخرا عمليات اخراج دفعات من مسلحي حي الوعر في حمص، مع عدد من افراد عائلاتهم, الى ريف حمص الشمالي, تنفيذا للاتفاق مع الحكومة السورية الهادف لإخراج كامل المسلحين من الحي.