أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت, يوم السبت, ان بلاده ترغب في ان تطرح مسألة انتقال السلطة بسوريا خلال المفاوضات المزمع عقدها في جنيف الشهر الجاري.

ونقلت وسائل اعلام عن ايروليت قوله, في كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن, "ينبغي أن تكون مسألة انتقال السلطة على جدول أعمال مباحثات جنيف المقبلة".

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واضاف ايروليت "لا يمكن أن يكون هناك سلام في سوريا من دون فترة انتقالية سلسة، وهذا التحول هو ما يدفعنا لأن نركز عليه عندما نجتمع في جنيف الأسبوع المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة".

وكان الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا كشف، في وقت سابق، أن مفاوضات جنيف المقبلة ستركز على المسائل المتعلقة بالدستور السوري، وإجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة.

لكن مكتب دي ميستورا امتنع عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام في جنيف الأسبوع المقبل.

ومن المنتظر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف برعاية أممية في 23 الجاري، بعد تأجيل موعد الجولة لمرتين متتاليتين حيث كانت مقررة في البداية بتاريخ الثامن من شباط، وثم في العشرين منه.