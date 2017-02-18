انخفاض بعض أصناف الخضار وثبات في أسعار الفروج والبيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق نشرة بأسعار الخضار والفواكه والفروج والبيض.

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث تبين أن اسعار اغلب الأصناف سجلت انخفاضا, كلزهرة والملفوف والبندورة, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه التي شهدت أسعار اغلب أصنافها نوعا من الاستقرار أيضا, ماعدا اسعار الجزر والتي شهدت انخفاضا, فيما سجلت اسعار الليمون والبرتقال ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة. وحددت النشرة أيضا أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), بالاضافة لأسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار شهدت استقرارا. وشهدت أسعار المواد والسلع ارتفاعات متزايدة في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق. سيريانيوز

2017-02-18 13:09:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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