استبعد السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, يوم السبت, إمكانية الوصول لتسوية الازمة السورية في المستقبل القريب.

ونقلت واسائل اعلام عن غوتيريش قوله, في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن, "لست متأكدا من إمكانية حل الأزمة السورية في المستقبل القريب, السلام في سوريا ممكن فقط عندما تدرك جميع الأطراف أنه لا يمكن لأي منها أن يحقق النصر.. وهذا الإدراك غير موجود حاليا".

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وأشار السكرتير إلى أن الانتصار على "داعش" سيصبح ممكنا فقط مع وجود حلول سياسية للأزمة في العراق وسوريا.".

وكان غوتيريش أعلن, يوم الاثنين الماضي, أن التسوية السياسية للأزمة السورية ستفضي إلى نهاية تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). مشددا على أن غياب الحلول السياسية في أزمات كثيرة يسهم في تغذية الإرهاب.

ويأتي ذلك في وقت يتم فيه السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ولا سيما من خلال مؤتمري أستانا اللذين عقدا مؤخرا , في الوقت الذي يتم فيه التحضير لمؤتمر جنيف المزمع عقده 23 من الشهر الجاري.