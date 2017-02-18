كشفت رئاسة مجلس الوزراء عن استيراد سوريا 90% من القمح الذي تحتاجه , بعدما كان انتاج البلاد يبلغ, قبل الأزمة, مليوني طن تكفي حاجة القطر من الاستهلاك مع تصدير الفائض منه.

و أشار بيان لمجلس الوزراء, نشرته وسائل اعلام محلية, الى "استيراد خلال العام 2016 حوالي مليون و300 ألف طن من القمح من روسيا، وهذا العام 2017 تم التعاقد لاستيراد مليون ونصف طن من القمح أيضاً من روسيا وهي حاجة القطر من هذه المادة".

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يشار إلى أن إنتاج القمح في سوريا سجل انخفاضا بمعدل 10 أضعاف عما كان عليه قبل الأحداث، وفقا لأرقام رسمية، حيث بلغت كمية القمح المسوقة حوالي 412 ألف طن الموسم الماضي، انخفاضا عن 3.5 مليون طن قبل 5 أعوام.

وكان متوسط إنتاج القمح في سوريا بلغ خلال الفترة 1995-2009 نحو 4 ملايين طن

وطرحت سوريا مؤخرا مناقصات لشراء قمح ومواد غذائية أخرى, باستخدام خط الائتمان الايراني.

وتستثني العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، القمح والمواد الغذائية .