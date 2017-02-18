أعلنت وكالة الانباء (سانا), يوم السبت, ان جسر المغلة في ريف الرقة الشرقي تم تدميره من قبل طيران التحالف الدولي.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية واعلامية متطابقة قولها بأن "طائرات تابعة للتحالف استهدفت مجدداً خلال ال 24 ساعة الماضية جسر المغلة غرب قرية معدان , ما أدى الى خروجه من الخدمة”.

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ويعد جسر المغلة آخر جسر يربط بين ضفتي نهر الفرات, وبتدميره من قبل طائرات التحالف تصبح منطقة الجزيرة مفصولة تماماً.

وسبق ان استهدف طيران التحالف الدولي عددا من الجسور في ريف الرقة, ما أدى إلى تدمير اغلبها بالكامل,

وكانت الأمم المتحدة حذرت, يوم الأربعاء، من احتمال وقوع فيضانات عارمة في سوريا جراء الانهيار الوشيك لسد الطبقة بالرقة, بسبب ارتفاع قياسي لمنسوب مياهه جراء التخريب المتعمد من قبل تنظيم "داعش" وغارات التحالف الدولي.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا, في وقت تخوض قوات "سوريا الديمقراطية" حملة "غضب الفرات" لطرد التنظيم من المنطقة من الرقة , حيث تمكنت من إحراز تقدم كبير .