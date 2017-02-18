أقدم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش )على ضخ كميات كبيرة من مياه نهر الفرات عبر محطة ضخ البابيري باتجاه ريف حلب الشرقي, بهدف إغراق القرى وإلحاق الضرر بالأهالي والأراضي الزراعية والمرافق الخدمية, ماحدا بالنظام الى معالجة هذا الامر فور وقوعه.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن محافظ حلب حسين دياب قوله, في تصريح للصحفيين خلال إشرافه على عمل الورشات في الريف الشرقي, ان " الورشات والفرق الفنية سارعت إلى المكان، وتمكنت من معالجة العديد من الاختناقات في جسم القناة الرئيسية إضافة إلى إزالة سدات وفتح بوابات وإغلاق أخرى حسب الموقف والحاجة وذلك بالتنسيق مع الجيش النظامي في المنطقة".

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وأوضح دياب أن "عناصر داعش قاموا بتشغيل العديد من المضخات في محطة البابيري لضخ كميات من المياه تفوق الطاقة الاستيعابية لقنوات الجر وأكبر من الحاجة الفعلية بهدف إلحاق الضرر بالأهالي والمرافق الخدمية ومنشآت الري وغمر المنطقة بالمياه".

وكان التنظيم أقدم الخميس على قطع المياه مجددا بشكل كامل عن محافظة حلب من مصدرها الرئيسي في منطقة الخفسة , وذلك بعد أقل من 24 ساعة على عودتها.

يشار الى ان الامم المتحدة ذكرت مؤخرا ان مصدر المياه النقية الذي يغذي مدينة حلب تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) منذ أسابيع.