سيريانيوز :: البنتاغون داعش بدأ بالانسحاب من الرقةونهايته باتت وشيكة

ونقلت وكالات أنباء عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية النقيب جيف ديفيس قوله, في تصريحات صحفية, ان "عدداً كبيراً من القادة الكبار في تنظيم داعش بدأوا بمغادرة الرقة ونقل عملياتهم إلى الجنوب بمحاذاة النهر, في إشارة إلى نهر الفرات, آخذين بعين الاعتبار أن نهايتهم وشيكة في الرقة".

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ولم يحدد عدد أعضاء التنظيم الذي غادروا المدينة أو الأدوار التي يقومون بها على وجه التحديد, لكنه قال إن الانسحاب يبدو أنه "منظم ويشمل أولئك الذين يقومون بأدوار للدعم ولا يشاركون في القتال".

وبدأت "قوات سوريا الديموقراطية" هجوماً، في 6 تشرين الثاني، يهدف أولاً إلى "عزل" الرقة, معقل التنظيم, عبر قطع كل طرق التواصل بينها وبين الخارج, حيث تمكنت من تحقيق تقدماَ في المدينة , و سيطرت على مساحات جديدة, بعد معارك مع "داعش".

وكان التحالف الدولي رجح, منذ أيام, عزل مدينة الرقة بصورة شبه تامة خلال الأسابيع القليلة المقبلة, مما يمهد الطريق أمام مسعى للسيطرة على المدينة, متوقعا استعادة الرقة في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وتتعرض مدينة الرقة والمناطق المحيطة بها الى غارات جوية يشنها طيران التحالف الدولي تزامناً مع تنفيذ الطيران الروسي، الحليف الابرز للجيش النظامي، ضربات جوية عليها أحيانا.

ويشار الى أن الرقة تشكل الهدف الثاني الرئيسي للتحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, بعد مدينة الموصل العراقية.

سيريانيوز

2017-02-18 12:37:22