واصل يوفنتوس بثبات زحفه نحو اللقب السادس على التوالي بفوزه على ضيفه باليرمو 4-1 على ملعب "يوفنتوس أرينا" في تورينو في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وحسم فريق "السيدة العجوز" المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين، حيث بكّر عبر لاعب الوسط كلاوديو ماركيزيو في الدقيقة 13 مستغلاً كرة مرتدة من الحارس الكرواتي جوزيب بوسافيتش إثر انفراد للأرجنتيني غونزالو هيغواين فتابعها من مسافة قريبة، وأضاف صانع ألعابه الواعد الأرجنتيني الآخر لاعب باليرمو السابق باولو ديبالا الثاني في الدقيقة 39 من ركلة حرة رائعة من خارج المنطقة.



وعزّز هيغواين تقدّم "يوفي" بالهدف الثالث في الشوط الثاني إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من مواطنه ديبالا داخل المنطقة فلعبها ساقطة بذكاء لحظة خروج الحارس جوزيب بوسافيتش لملاقاته (63).



ورفع هيغواين، هدّاف الموسم الماضي، رصيده إلى 19 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.



واختتم ديبالا المهرجان بالهدف الشخصي الثاني والعاشر له هذا الموسم بتسديدة زاحفة من حافة المنطقة بعد تمريرة رائعة بالكعب من هيغواين (88).



وقلّص باليرمو الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البلغاري إيفايلو تشوتشيف بضربة رأسية من مسافة قريبة.



وهو الفوز السادس على التوالي ليوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الخمسة الأخيرة فعزّز موقعه في الصدارة برصيد 63 نقطة وابتعد بفارق 10 نقاط مؤقتاً عن مطارده المباشر روما الذي يستضيف تورينو بعد غد الأحد.



وأكد يوفنتوس استعداده الجيّد لمباراته الأربعاء المقبل ضد بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وينافس يوفنتوس هذا الموسم على 3 جبهات حيث تأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية التي يحمل لقبها، وسيلاقي نابولي في الأول من آذار المقبل.



وتستكمل المرحلة السبت بلقاءي أتالانتا مع كروتوني، وإمبولي مع لاتسيو، وتختتم الأحد بلقاءات بولونيا مع إنتر ميلان، وكييفو مع نابولي، وبيسكارا مع جنوى، وسمبدوريا مع كالياري، وأودينيزي مع ساسوولو، وميلان مع فيورنتينا.