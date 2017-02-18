فرمل باستيا صاحب المركز الأخير موناكو المتصدر والساعي إلى لقبه الأول منذ عام 2000 عندما أرغمه على التعادل الإيجابي 1-1 في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

على ملعب "أرمان سيزار فورياني" وأمام نحو 10 آلاف متفرج، كان فريق الإمارة يمنّي النفس بمواصلة نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة في سعيه إلى اللقب الأول منذ عام 2000 وتحقيق الفوز الرابع على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة (تعادل مع باريس سان جيرمان في بارك دي برانس)، لكنّ باستيا فاجأه بهدف مبكر عبر المهاجم الغيني عبدالله ساديو ديالو في الدقيقة 19.



وانتظر موناكو الدقيقة 52 لإدراك التعادل بواسطة لاعب وسطه البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 52.



وعزّز موناكو الذي تنتظره رحلة محفوفة بالمخاطر لمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي في مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، موقعه في الصدارة برصيد 59 نقطة وابتعد بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن مطارده المباشر باريس سان جيرمان حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية والذي يستضيف تولوز بعد غد الأحد في ختام المرحلة حيث يملك فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حال فوزه.



في المقابل، تخلّص باستيا من المركز الأخير مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة واحدة أمام شريكه السابق لوريان الذي يستضيف نيس الثالث في مواجهة عسيرة.



ويلعب أيضاً أولمبيك مرسيليا مع رين، وأنجيه مع نانسي، وكان مع ليل، وماتز مع نانت، والأحد، بوردو مع غانغان، وأولمبيك ليون مع ديجون، ومونبلييه مع سانت إتيان.