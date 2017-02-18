كشف وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن ارتكاب عدد من الاخطاء في سوريا, في وقت ندد بمخطط ارسال جنود أمريكيين إلى سوريا .

وأوضح ظريف, في مقابلة مع شبكة الاخبار الامريكية (سي ان ان), ان "هناك أخطاء ارتكبت في البداية، ولكن أكبر خطأ على الإطلاق كان تسليح مجموعة من الإرهابيين، الذين يشكلون خطرا على سوريا و العالم".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهة اخرى, ندد ظريف بمخطط الولايات المتحدة في إرسال جنودها إلى سوريا، واصفا الأمر بأنه “يؤجج نيران التطرف في المنطقة ويزعزع الأمن على الصعيد العالمي”.

وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عدة خيارات من بينها نشر قوات قتالية دورية في سوريا لأول مرة خلال الحملة ضد "الدولة الإسلامية" (داعش) , وذلك بعد تلقيها أوامر من ترامب بإعداد خطة هجومية لمحاربة التنظيم في سوريا والعراق.

ونشرت واشنطن مؤخرا عددا من الخبراء العسكرييين وافراد من وحداتها الخاصة في شمال سوريا, دون التنسيق مع الحكومة السورية, مرجعة سبب وجودهم الى تقديم المشورة والمساعدة لتحالف فصائل كردية-عربية في محاربة تنظيم داعش.