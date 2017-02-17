سقط قتلى وجرحى, يوم الجمعة, بتفجير وقع بالقرب من مساكن القضاة والمدعين العامين في محافظة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا على الحدود مع سوريا.









وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الحصيلة الأولية للتفجير, الذي وقع أمام مساكن القضاة والمدعين العامين في ضاحية فيران شهير في المحافظة, هي 3 قتلى وعدد من الجرحى.



وقالت الوسائل إنه حتى الآن لم يتضح على الفور سبب الانفجار.



وأضافت الوسائل أن طواقم الإسعاف والشرطة هرعت الى مكان التفجير فور حدوثه.



وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين، منتصف الشهر الماضي، جراء تفجير استهدف سيارة للشرطة في ديار بكر جنوب شرقي تركيا.



وشهدت عدة مناطق في تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الإنفجارات, بعضها استهدفت مقرات أمنية, أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.





سيريانيوز



