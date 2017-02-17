قتيل وجريح بقذيفة على بلدة بكا بريف السويداء الاخبار المحلية شارك

قتل شخص وأصيب آخر, يوم الجمعة, جراء سقوط قذيفة هاون على بلدة بكا بريف السويداء الجنوبي الغربي.

وقالت وكالة "سانا" للأنباء الرسمية إن قتيلا وجريحا "سقطوا بسقوط قذيفة, مصدرها التنظيمات الإرهابية في ريف درعا الشرقي, على بلدة بكا بريف السويداء".



ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية قولها إن "قذيفة هاون اطلقها إرهابيون ينتمون لجبهة النصرة من بلدة صماد في الريف الشرقي سقطت غرب بلدة بكا بريف السويداء الجنوبي المتاخمة لريف درعا أدت إلى مقتل مواطن وإصابة آخر".



وتعرضت بلدة بكا منذ سنتين الى اعتداء أدى سقوط قتلى وجرحى.



وقتل شخصان, مؤخرا, باطلاق مسلحين النار على سيارة كانت تقلهما على طريق شهبا-اللوا في منطقة كوع حدر بريف السويداء الشمالي.



يأتي ذلك قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق نار في سوريا, والذي استثنى تنظيمي "داعش" و النصرة", اسبوعه الثامن, برعاية روسية تركية, الا ان الهدنة شهدت خروقات في عدة مناطق, وسط تبادل للتهم بين النظامي والمعارضة.



سيريانيوز



2017-02-17 21:23:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق