نقلت وكالة (رويترز) عن مصدر دبلوماسي لم تسمه قوله، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أعلن أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الرئيس الأسد بأنهم إرهابيون.

وتابع المصدر الدبلوماسي قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أبلغ دولا تعارض الرئيس الأسد أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الأسد بأنهم إرهابيون.

وأوضح الدبلوماسي "خلال المناقشات أوضح تيلرسون أنه لن يكون هناك تعاون عسكري حتى يقر الروس بأن كل المعارضة ليست إرهابيين."

وكان الدبلوماسي يتحدث بعد أن عقد تيلرسون أول محادثات مشتركة له مع دول تعارض الأسد بينها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا.

وجرى الحديث في تموز الماضي، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على روسيا "شراكة عسكرية جديدة في سوريا" لمكافحة المتطرفين مقابل عدم استهداف الجيش السوري للمجموعات المسلحة التي تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشهر كانون الأول الماضي، بأن روسيا مستعدة للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك في سوريا.



