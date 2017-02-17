البنتاغون ينفي وجود مناقشات مع الروس حول نشر قوات أمريكية في سوريا الاخبار السياسية شارك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون", يوم الجمعة, أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد لم يناقش مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف موضوع نشر قوات أمريكية في سوريا.











ونقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن الناطق باسم الأركان الأمريكية جون فييج قوله "هما لم يناقشا بتاتا الانتشار الحالي والمستقبلي للقوات الأمريكية في سوريا".



وجاء ذلك ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأمريكية, يوم الخميس, عن أن البنتاغون يدرس عدة خيارات من بينها نشر قوات قتالية دورية في سوريا لأول مرة خلال الحملة ضد "الدولة الإسلامية" (داعش), وذلك بعد تلقيها أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعداد خطة هجومية لمحاربة التنظيم في سوريا والعراق.



ويشار الى أن ترامب أمر, مؤخرا, البنتاغون بوضع خطة جديدة للإسراع في سير محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق حتى نهاية الشهر الجاري.



كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر, يوم السبت الماضي, أن الولايات المتحدة تعتزم ارسال 200 جندي إضافي إلى سوريا للمساعدة في المعركة التي تهدف إلى طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الرقة, ليزيد عدد الجنود الى 500 .



ونشرت واشنطن مؤخرا عددا من الخبراء العسكريين وافراد من وحداتها الخاصة في شمال سوريا, دون التنسيق مع الحكومة السورية, مرجعة سبب وجودهم الى تقديم المشورة والمساعدة لتحالف فصائل كردية-عربية في محاربة تنظيم "داعش".



سيريانيوز





2017-02-17 23:17:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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