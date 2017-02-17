اعتبر السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان، أن هضبة الجولان السورية منطقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وليست محل نزاع.

ونقلت وسائل إعلام عن فريدمان قوله أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس، "أعتقد أن مرتفعات الجولان منطقة استراتيجية مهمة جدا لإسرائيل، يمكن أن نتصور كيف كانت ستعاني إسرائيل لو لم يكن الجولان تحت سيطرتها.. كان بإمكان (داعش) السيطرة على الهضبة".

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وأضاف فريدمان ذو الأصول اليهودية، إن "هضبة الجولان ليست منطقة نزاع".

وكانت إسرائيل احتلت الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضمه عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، وقام العديد من المسؤولين الإسرائيلين بزيارة مواقع في الجولان المحتل منذ بدء الأحداث في سوريا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالأغلبية في تشرين الثاني الماضي، مشروع قرار مصري حول الجولان السوري ، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود 4 حزيران 1967، ويؤكد عدم مشروعية فرض القوانين الإسرائيلية عليها والاستيطان الإسرائيلي فيها.

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي كانت سيطرت على معبر القنيطرة قبل عام ونصف، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

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