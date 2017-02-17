امتنع مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، يوم الجمعة، عن تأكيد مناقشة عملية الانتقال السياسي ومستقبل الرئيس بشار الأسد في محادثات السلام في جنيف الأسبوع المقبل.

ونشرت وكالة (رويترز) بياناً للمتحدثة باسم المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، يارا شريف "تسترشد المفاوضات تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يتحدث بشكل محدد عن أسلوب الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا.

ومن المنتظر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف برعاية أممية في 23 الجاري، بعد تأجيل موعد الجولة لمرتين متتاليتين حيث كانت مقررة في البداية بتاريخ الثامن من شباط، وثم في العشرين منه.

وكان دي ميستورا، كشف يوم الخميس، أن المفاوضات السورية المزمع عقدها يوم 23 من الشهر الجاري في مدينة جنيف, ستركز على المسائل المتعلقة بالدستور السوري، وإجراء انتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة.

يذكر ان قرار مجلس الأمن رقم 2245 اعتمد بيان جنيف ودعا ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

سيريانيوز