أكدت "هواوي" رسمياً، نيتها الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة خلال الشهر الجاري، ضمن مؤتمر برشلونة.

ونقل موقع " Weibo " عن الرئيس التنفيذي لـ "هواوي"، رتشارد واي يو، قوله إن الشركة ستكشف في المؤتمر عن هواتف Huawei P10، وHuawei P10 Plus، بالإضافة إلى إصدار جديد من الساعات الذكية.



والساعة الجديدة قادمة بنظام تشغيل Android Wear 2.0، وفقاً لحديث رئيس الشركة التنفيذي، بينما كشف الإعلان التشويقي للساعة الذكية المنتظرة، عن صورة لرياضي مع شعارMade for free spirit.



وتشير التوقعات إلى أن الساعة الذكية القادمة تستهدف الرياضيين، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" لم يكشف عن تفاصيل أكثر.