أعلنت "آبل" عن عملها على ايجاد حلول لمكافحة تداول وانتشار الأخبار الكاذبة.

ونقل موقع "Recode"، عن نائب رئيس "آبل" لقسم البرامج والخدمات، إدي كيو، قوله إن "التغييرات الجديدة بهذا الصدد، سيتم تنفيذها في تطبيق أخبارها Apple News، لأن قطاع التكنولوجيا لديه مسؤولية لحماية المستهلكين من الانهيار الناجم عن الأخبار الوهمية"، على حد تعبيره.



وتابع "منذ أن بدأت الغالبية العظمي في قراءة الأخبار عبر الأجهزة، والخدمات التي يتم توفيرها من خلالها؛ أعتقد أننا جميعًا نتحمل مسؤولية ذلك".

ولم يذكر كيو ماهي التغييرات الجديدة، أو اسلوب منع تداول الأخبار الكاذبة، إلا أن "فيسبوك" قد أعلنت عن ذات التوجه العام الماضي وبدأت باجراءات وتغييرات فعلية.