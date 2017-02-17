طالبت إحدى المحاكم الأميركية، "غوغل" بدفع 20 مليون دولار كتعويض عن الضرر الواقع من انتهاك براءات اختراع أمنية.

وبحسب theregister، فإن الأضرار التي طالبت المحكمة الأميركية التعويض عن ضررها، كانت لقاء انتهاك أربعة براءات اختراع تتعلق بمكافحة البرمجيات الخبيثة ضمن "متصفح كروم".



وفي عام 2013، واجهت "غوغل" دعوى قضائية بخصوص انتهاك براءات الاختراع المذكورة، وفي 2014 تم تجاهل القضية ، لتعود إلى الأضواء بعد رفعها إلى محكمة فيدرالية.



وآخر قضية واجهتها "غوغل" بخصوص متصفح "كروم" كانت في عام 2012، وتخص نسخة المتصفح للهواتف الذكية.