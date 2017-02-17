أعلن تقرير مختص، عن اكتشاف ثغرة أمنية في نظام تشغيل "ويندوز 10 موبايل" يسمح لأي شخص الوصول إلى الصور المحفوظة على الجهاز وحذفها نتيجة خلل في شاشة القفل.

وبحسب تقرير لـ MSPoweruser، فإن استغلال الثغرة يتم بمجرد استخدام الكاميرا من قفل الشاشة وطلب تصوير صورة جديدة، ثم حذفها، وبعدها العودة مرة أخرى لتطبيق الكاميرا، ثم الضغط على الصورة المصغرة (التي تم حذفها في الأساس لأنها تظل معروضة).

وبعد فتح الصور تكون الشاشة مظلمة، إلا أنه وبالعودة من جديد لتطبيق الكاميرا سيتم عرض كل الصور الموجودة على الهاتف.



وأكد التقرير أن "مايكروسوفت" تعلم بالثغرة وقامت بإصلاح المشكلة في أحدث إصدارات المعاينة من "ويندوز 10 موبايل"، ومن المتوقع أن تطلق الشركة "باتش" لغلق الثغرة قريباً