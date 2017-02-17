أعلن الجيش التركي يوم الجمعة، إنه يوشك على انتزاع السيطرة على مدينة الباب بريف حلب من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأوضح الجيش التركي في بيان نقلته وكالة (رويترز) أن "عملية انتزاع السيطرة الكاملة على منطقة الباب قاربت نهايتها ومقاومة جماعة داعش الإرهابية انهارت إلى حد كبير."

وتعتبر مدينة الباب التي تبعد 30 كيلومترا عن الحدود، هدفا رئيسيا لهجوم شنته تركيا في آب الماضي لإبعاد المتشددين عن الحدود ومنع فصائل كردية مسلحة تقاتل التنظيم من تحقيق مكاسب، حيث تعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب" قوة معادية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا ضد الدولة التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم, قال يوم الثلاثاء, ان مدينة الباب بريف حلب أصبحت إلى حد بعيد تحت سيطرة فصائل "درع الفرات", المدعومة من تركيا.

وسبق ان اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الأحد, ان العملية العسكرية التركية في سوريا ستستمر حتى استرداد الرقة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), كما اشار في عدة مناسبات الى ان معركة الباب على وشك النهاية.

وتقود تركيا عملية عسكرية في سوريا منذ 24 آب الماضي، حيث تقدم الدعم لفصائل معارضة سورية تخوض معاركا عسكرية في الشمال السوري, بهدف تطهير المنطقة المحاذية لحدودها من تواجد "داعش" والأكراد، وتم انتزاع عدة قرى وبلدات شمال حلب من التنظيم.