قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، يوم الجمعة، إن دولا تعارض الرئيس السوري بشار الأسد بما فيها الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية للأزمة في سوريا.

وأوضح جابرييل للصحفيين عقب اجتماع شمل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا "من الواضح أن كل المجتمعين يريدون حلا سياسيا ... وأن هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وأنه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية".

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ويأتي تصريح الوزير الألماني، في وقت تعقد فيه اجتماعات متعلقة بالأزمة السورية في استانا، برعاية روسية تركية إيرانية، وجرت بين النظام والمعارضة السورية، وسط حضور ثانوي لممثلين عن الولايات المتحدة بصفة مراقب.

ومن المنتظر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف برعاية أممية في 23 الجاري، بعد تأجيل موعد الجولة لمرتين متتاليتين حيث كانت مقررة في البداية بتاريخ الثامن من شباط، وثم في العشرين منه.

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