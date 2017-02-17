قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الجمعة، إن رعاة اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا شكلوا فريق عمل لمتابعة تطبيق الاتفاق والالتزام به.

وذكرت الوزارة في بيان لها "أعلنت الدول الثلاث الراعية لوقف إطلاق النار في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران عن تشكيل فريق عمل ثلاثي عنها يعنى بمتابعة وقف إطلاق النار في سوريا".

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وبينت الوزارة أن المهام الموكلة لفريق العمل هي "ضمان الفصل ما بين فصائل المعارضة السورية المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز إجراءات الثقة المتبادلة بما يخدم تحريك التسوية السياسية للنزاع السوري".

كما أشارت الخارجية الكازاخية إلى أن فريق العمل المشترك "سوف يعكف بشكل دائم على إجراء المشاورات الدورية حول المسائل المتعلقة بتقيد الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار، والتحقيق في انتهاكات قرار مجلس الأمن الدولي 2254 حول سوريا ومنع التصعيد، والعمل على الحد من وطأة الوضع الإنساني في سوريا".

وأكد البيان على "استعداد كازاخستان للاستمرار في تقديم سائر أشكال دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطبيع الوضع في سوريا على مختلف المسارات بما فيها ضمن إطار مجلس الأمن الدولي".

وذكرت الوزارة بترحيب كازاخستان بالاتفاقات التي توصلت الأطراف المعنية إليها، مشيرة الى أنها "تلمس في اجتماعات أستانا الأخيرة خطوة عملية على طريق خلق الظروف اللازمة لتفعيل الحوار السوري تمهيدا لمفاوضات جنيف المزمعة برعاية أممية".

ومن المنتظر عقد جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف برعاية أممية في 23 الجاري، بعد تأجيل موعد الجولة لمرتين متتاليتين حيث كانت مقررة في البداية بتاريخ الثامن من شباط، وثم في العشرين منه.

وكان اختتم يوم الخميس 16 شباط الحالي، اجتماع استانا حول سوريا بمشاركة النظام والمعارضة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار دون ان يصدر بيان ختامي عنه.

وتم عقد الاجتماعات برعاية روسية تركية إيرانية، وبحضور مراقبين عن الولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة.

وعقدت الجولة الاولى من مفاوضات السلام السورية الشهر الماضي, برعاية إيرانية تركية روسية, في العاصمة أستانا, وتم الخروج ببيان ختامي تضمن عدة بنود أبرزها إنشاء آلية للرقابة على الهدنة في سوريا ورفض الحل العسكري والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف.