لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، يوم الجمعة، جراء استهداف حي الكاشف شرق درعا بقذيفة صاروخية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن "3 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون، اثر قيام مجموعات مسلحة في بلدة النعيمة شرق درعا باستهداف حي الكاشف بقذيفة صاروخية".

وكان شخص قتل أمس الأول وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف على حي المنشية بمدينة درعا، سبقه مقتل شخص يوم الثلاثاء، وإصابة اثنان بجروح نتيجة سقوط القذائف الصاروخية والهاون على حي السحاري في مدينة درعا.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام لاسيما دمشق وحلب ودير الزور وادلب ودرعا لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الامر الذي يؤدي الى سقوط ضحايا.

سيريانيوز