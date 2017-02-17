حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا مقنعًا على ضيفه سانت اتيان الفرنسي بنتيجة (3-0) الخميس، على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أهداف اللقاء الثلاثة في الدقائق 15 و75 و88، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل لقاء الإياب في فرنسا الأسبوع المقبل.

ومن ركلة حرة سددها إبراهيموفيتش وارتدت بغرابة من الحائط البشري داخل المرمى، افتتح يونايتد التسجيل في الدقيقة 15.

عاند الحظ بوجبا مرة أخرى عندما ارتدت كرته الرأسية من عارضة الفريق الضيف في الدقيقة 69، ليقوم يونايتد بعدها بتبديله الثاني عن طريق الزج بماركوس راشفورد مكان ماتا، وأضاع بديل سانت اتيان نولان رو فرصة لا تعوض عندم انفرد بمرمى يونايتد وسدد فوق العارضة، قبل أن يضاعف إبراهيموفيتش تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 75 بعدد متابعة سهلة من مسافة قصيرة لتمريرة راشفورد من الجهة اليسرى.



وخرج فلورنتين بوجبا من الملعب بداعي الإصابة وسط تصفيق حار من الحضور في "أولد ترافورد"، وسدد لينجارد كرة مرت بجانب القائم البعيد، ثم أشرك مورينيو لاعبه أشلي يانج على حساب مارسيال، وأكمل إبراهيموفيتش ثلاثيته في الدقيقة 88 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.