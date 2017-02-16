ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الخميس، خلال اجتماع وصفه بالـ"عملي" مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون الصراعات في عدة دول منها سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن لافروف "الاجتماع كان عمليا ... لفتنا الانتباه إلى وجود مصالح مشتركة لاسيما فيما يخص الحرب على الإرهاب".

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وتعمل كل من موسكو وواشنطن بشكل منفصل إلى حد ما في محاربة الإرهاب بسوريا، حيث تقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة يوجه ضربات جوية ضد مواقع "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014، في حين بدأت روسيا عملية عسكرية في سوريا لمساندة الجيش النظامي منذ نهاية أيلول 2015.

وكان لافروف أعلن يوم الأربعاء، عن بدء تشكل "جبهة واسعة" لمكافحة الإرهاب في سوريا.

ولفت الوزير الروسي إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى العقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا.

وجاء اجتماع الوزيرين لأول مرة منذ تولي تيلرسون منصبه، خلفاً لجون كيري، على هامش مؤتمر وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية.

وفي سياق مشابه، أفاد متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن "رئيس الولايات المتحدة الأميركية قال أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفع العقوبات ضد روسيا فلذلك نحن نتطلع على التضامن مع أوروبا على سلسلة من التدابير التي اتفقنا عليها ".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث في وقت سابق، عن إمكانية رفع العقوبات عن روسيا مقابل اتفاق على تقليص الترسانة النووية.

وتأزمت العلاقات بين روسيا والدول الغربية منذ عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا. وفرض الاتحاد الأوروبي 3 مجموعات من العقوبات ضد روسيا. ورداً على هذه العقوبات، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

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