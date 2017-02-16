قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أنه سيصدر أمرا تنفيذ جديدا وشاملا الأسبوع المقبل بهدف إلى "حماية الأميركيين".

وأوضح ترامب في مؤتمر صحافي جاء في ختام إعلانه اختيار أليكساندر أكوستا وزيرا للعمل، أنه سيعلن العديد من الإجراءات المهمة الأسبوع القادم.

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وأكد ترامب أنه لن يتراجع عن تعهداته "بحماية أمن البلاد" ومن بينها الاستمرار في تشديد إجراءات فحص القادمين إلى الولايات المتحدة، مضيفاً انه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة "الإرهاب الراديكالي الإسلامي" ووصف الأحكام القضائية التي صدرت ضد الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة بـ"غير الصحيحة".

وكانت محكمة استئناف فدرالية أمريكية أعلنت في الخامس من شباط الحالي، رفضها لطلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين والذي يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلد ويحظر مؤقتا استقبال اللاجئين.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 27 كانون الثاني الماضي، قرارا بمنع استقبال مواطني سبع دول (إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال) لمدة 90 يوما، ومنع استقبال اللاجئين من جميع أنحاء العالم لمدة 120 يوما واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن قرار ترامب بشأن الهجرة أثار فور صدروه ردود أفعال دولية واسعة معارضة ومنددة به, وسط احتجاجات في عدة مناطق أمريكية تنديدا بالقرار.

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