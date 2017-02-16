حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها يوم الخميس، من السفر إلى لبنان, بسبب "مخاطر" قد تعترضهم في هذا البلد.



وطلبت الخارجية في بيان لها نقلته وسائل اعلام، الرعايا الأمريكيين "تجنب السفر إلى لبنان بسبب تهديدات الإرهاب، والاشتباكات المسلحة والخطف، وتفشي العنف، ولا سيما قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل".



ودعا البيان مواطنيالولايات المتحدة الذين يعيشون ويعملون في لبنان أن يكونوا على "بينة من المخاطر المحتملة في البلاد".



وتصدر الولايات المتّحدة دورياً تحذيرات بشأن السفر إلى لبنان وكان آخرها في 29 تموز 2016.



وتطلق البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل الاميركية عادة تحذيرات في مناطق عدة في العالم من اخطار متوقعة وتطلب من رعاياها الحذر خشية تعرضهم للخطر والتهديدات .