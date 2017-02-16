اتهم مستشار الأمم المتحدة للعمليات الإنسانية في سوريا يان إيجلاند, يوم الخميس, الولايات المتحدة وروسيا بعدم تقديم "يد العون" لحل المشكلات الإنسانية وانهاء الحصار في سوريا, رغم وقف إطلاق النار .

ونقلت وكالات انباء عن إيجلاند قوله, في إفادته الصحافية الأسبوعية من جنيف, انه يأمل تنضم اميركا وروسيا إلى تركيا وإيران في الدفع من أجل تحقيق انفراجة في "الجمود المروع" الذي تواجهه قوافل الإغاثة خلال محادثات السلام السورية المقبلة في آستانا وجنيف.

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وأعرب ايجلاند عن "أمله في أن يشهد اجتماع أستانا أو مفاوضات جنيف تقدماً على صعيد الوضع الإنساني ", مشيرا الى ان "دول روسيا وتركيا وإيران تريد تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا".

وانطلقت, في وقت سابق من اليوم, الجلسة الرئيسية لمؤتمر أستانا حول سوريا بمشاركة النظام والمعارضة والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.

تشارك روسيا وتركيا وإيران في المفاوضات السورية بمثابة الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة والذي تم التوصل إليه في 29 كانون الأول الماضي.

وتعاني العديد من المناطق السورية من اوضاع انسانية مأساوية, نتيجة الحصار المفروض عليها, وسط تبادل المعارضة والنظام المسؤولية حول تدهور الاوضاع الانسانية, ومطالبات اممية بضرورة السماح في بايصال المساعدات للمناطق المحاصرة.